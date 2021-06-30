HYDRA

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

नामHYDRA

रैंकNo.1501

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.23%

बाज़ार में उपलब्ध राशि28,920,665.46573015

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति32,061,569.47528467

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2021-06-30 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर52.17624526,2021-04-03

सबसे कम कीमत0.14448216877486206,2025-08-08

पब्लिक ब्लॉकचेनNONE

