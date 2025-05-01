HOUSE

A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.

नामHOUSE

रैंकNo.1047

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.85%

बाज़ार में उपलब्ध राशि998,625,604.194695

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति998,625,604.194695

सर्कुलेशन रेट0.9986%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.11901719263904348,2025-05-01

सबसे कम कीमत0.01081490906745394,2025-07-09

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयA meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

HOUSE/USDT
Housecoin
----
--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (HOUSE)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
