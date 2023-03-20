HOP

Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup’s challenge period.

नामHOP

रैंकNo.6982

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.30147305733704893,2023-03-20

सबसे कम कीमत0.004646290994782193,2025-03-14

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयHop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup’s challenge period.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.