HOPR

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

नामHOPR

रैंकNo.905

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.05%

बाज़ार में उपलब्ध राशि341,173,813

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति394,545,361

सर्कुलेशन रेट0.3411%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.97174497,2021-03-01

सबसे कम कीमत0.030108303598352832,2025-07-01

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

