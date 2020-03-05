HNS

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

नामHNS

रैंकNo.1417

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि676,514,077.041627

अधिकतम आपूर्ति2,040,000,000

कुल आपूर्ति2,040,000,000

सर्कुलेशन रेट0.3316%

जारी करने की तारीख2020-03-05 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.85278518,2021-05-05

सबसे कम कीमत0.005236327072680755,2025-04-08

पब्लिक ब्लॉकचेनHNS

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.