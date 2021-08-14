HMT

HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.

नामHMT

रैंकNo.4583

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.37403946,2021-08-14

सबसे कम कीमत0.010131568459792389,2024-11-23

पब्लिक ब्लॉकचेनMATIC

