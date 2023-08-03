HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

नामHMND

रैंकNo.1742

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.11%

बाज़ार में उपलब्ध राशि148,125,813.91084903

अधिकतम आपूर्ति400,000,000

कुल आपूर्ति400,000,000

सर्कुलेशन रेट0.3703%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.5317158777385766,2024-03-10

सबसे कम कीमत0.01563264362067471,2023-08-03

पब्लिक ब्लॉकचेनHMND

