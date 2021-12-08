HI

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

नामHI

रैंकNo.1453

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि62,070,066,955.868

अधिकतम आपूर्ति100,000,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.6207%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.5766812074355558,2021-12-08

सबसे कम कीमत0.000075099145835302,2025-09-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

