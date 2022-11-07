HFT

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

नामHFT

रैंकNo.567

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)3.10%

बाज़ार में उपलब्ध राशि601,361,190.1048

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति997,353,568.2839

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.580920148894519,2022-11-07

सबसे कम कीमत0.04335243083916917,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयHashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.