HENLO

Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth.

नामHENLO

रैंकNo.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0

बाज़ार में उपलब्ध राशि--

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति100,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर,

सबसे कम कीमत,

पब्लिक ब्लॉकचेनBERACHAIN

परिचयHenlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth.

