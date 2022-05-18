HDN

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

नामHDN

रैंकNo.1268

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.10%

बाज़ार में उपलब्ध राशि183,413,167.47784916

अधिकतम आपूर्ति300,000,000

कुल आपूर्ति300,000,000

सर्कुलेशन रेट0.6113%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.17620876406289046,2023-11-19

सबसे कम कीमत0.001732296451158479,2022-05-18

पब्लिक ब्लॉकचेनARB

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.