HAPI

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

नामHAPI

रैंकNo.1986

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)11.72%

बाज़ार में उपलब्ध राशि732,248.42341187

अधिकतम आपूर्ति1,000,000

कुल आपूर्ति750,779.20666767

सर्कुलेशन रेट0.7322%

जारी करने की तारीख2021-03-07 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर211.78083955,2021-03-21

सबसे कम कीमत0,2021-03-10

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयHAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.