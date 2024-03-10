GTAI

Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.

नामGTAI

रैंकNo.1354

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.94%

बाज़ार में उपलब्ध राशि59,909,852.37274489

अधिकतम आपूर्ति75,000,000

कुल आपूर्ति75,000,000

सर्कुलेशन रेट0.7987%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर5.488164099688297,2024-03-10

सबसे कम कीमत0.08322454088028734,2025-09-08

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

