GSYS

Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs.

नामGSYS

रैंकNo.4175

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति33,000,000

कुल आपूर्ति33,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.7435343495280362,2023-12-30

सबसे कम कीमत0.011818060067975832,2025-06-12

पब्लिक ब्लॉकचेनGSYS

परिचयGenesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.