GSWIFT

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

नामGSWIFT

रैंकNo.1825

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.03%

बाज़ार में उपलब्ध राशि360,769,188

अधिकतम आपूर्ति1,396,500,000

कुल आपूर्ति771,112,759

सर्कुलेशन रेट0.2583%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.8309490782266589,2023-12-15

सबसे कम कीमत0.005539285387010958,2025-09-06

पब्लिक ब्लॉकचेनARB

परिचयGameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.