GRIFT

AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language.

नामGRIFT

रैंकNo.1506

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.27%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999,684,370.614717

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति999,684,370.614717

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.18954391307735147,2025-01-22

सबसे कम कीमत0.000073183931858806,2024-12-06

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयAI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.