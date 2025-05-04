GORK

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

नामGORK

रैंकNo.1060

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,99%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999 993 896,21

अधिकतम आपूर्ति999 993 896,21

कुल आपूर्ति999 993 896,21

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.08752514903536558,2025-05-04

सबसे कम कीमत0.004836667412946773,2025-07-01

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

