GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

नामGODS

रैंकNo.606

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.47%

बाज़ार में उपलब्ध राशि394,027,780.0649

अधिकतम आपूर्ति500,000,000

कुल आपूर्ति500,000,000

सर्कुलेशन रेट0.788%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर8.825233783754243,2021-12-10

सबसे कम कीमत0.06425242982107134,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

GODS/USDT
Gods Unchained
24 घंटे में उच्चतम
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में वॉल्यूम (GODS)
24 घंटे में राशि (USDT)
GODS/USDT
24 घंटे में उच्चतम
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में वॉल्यूम (GODS)
24 घंटे में राशि (USDT)
