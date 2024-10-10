GOAT

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

नामGOAT

रैंकNo.381

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)5.37%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999,991,786.02768

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,991,786.02768

सर्कुलेशन रेट0.9999%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.3555157811784044,2024-11-17

सबसे कम कीमत0.000019502896664627,2024-10-10

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयGoatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

