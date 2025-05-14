GNC

Greenchie is a prehistoric-themed blockchain project that brings together gamified experiences, basic puzzle gameplay, and Play-to-Earn rewards in a fun, lighthearted ecosystem.

नामGNC

रैंकNo.4076

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति300,000,000,000

कुल आपूर्ति300,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.001488456614949735,2025-05-14

सबसे कम कीमत0.000000148255625477,2025-09-09

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयGreenchie is a prehistoric-themed blockchain project that brings together gamified experiences, basic puzzle gameplay, and Play-to-Earn rewards in a fun, lighthearted ecosystem.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.