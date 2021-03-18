GMEE

The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

नामGMEE

रैंकNo.1666

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,01

बाज़ार में उपलब्ध राशि1.719.305.151,18846

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति3.180.000.000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2021-03-18 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.75497818,2021-04-08

सबसे कम कीमत0.001355949856802306,2025-07-06

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

