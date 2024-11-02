GLUTEU

Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.

नामGLUTEU

रैंकNo.4582

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,00

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1.000.000.000

कुल आपूर्ति1.000.000.000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.01241370597615483,2025-01-15

सबसे कम कीमत0.000001411777400229,2024-11-02

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

परिचयSentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.