GIGA

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

नामGIGA

रैंकNo.338

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.05%

बाज़ार में उपलब्ध राशि9,302,411,888

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति9,603,935,545.16

सर्कुलेशन रेट0.9302%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.09511039750207428,2025-01-03

सबसे कम कीमत0.000001831035084425,2024-01-05

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

क्षेत्र

सोशल मीडिया

