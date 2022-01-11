GFI

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

नामGFI

रैंकNo.624

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.51%

बाज़ार में उपलब्ध राशि82,863,378.86271861

अधिकतम आपूर्ति114,285,714

कुल आपूर्ति114,285,714

सर्कुलेशन रेट0.725%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर34.29,2022-01-11

सबसे कम कीमत0.29285259754006365,2023-06-19

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

