GenomeFi is an AI-based Web3 Genome DID platform targeting Web2 users related to the bioindustry and Web3 users.

नामGENO

रैंकNo.7654

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3933.2459677485735,2024-04-18

सबसे कम कीमत0.000004528530954801,2025-08-03

पब्लिक ब्लॉकचेनMATIC

परिचयGenomeFi is an AI-based Web3 Genome DID platform targeting Web2 users related to the bioindustry and Web3 users.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...