Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

नामGEAR

रैंकNo.680

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि10,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति10,000,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.04199126237952066,2022-12-17

सबसे कम कीमत0.002394699189497087,2025-04-10

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

