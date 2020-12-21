FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

नामFXS

रैंकNo.172

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)18.40%

बाज़ार में उपलब्ध राशि89,910,698.50227351

अधिकतम आपूर्ति99,681,495.59113361

कुल आपूर्ति99,681,495.59113361

सर्कुलेशन रेट0.9019%

जारी करने की तारीख2020-12-21 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर42.67301505828751,2022-04-03

सबसे कम कीमत1.2509860587875596,2025-03-11

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयFrax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

