FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

नामFWC

रैंकNo.2656

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि42,259,695,518,342,000

अधिकतम आपूर्ति200,000,000,000,000,000

कुल आपूर्ति200,000,000,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.2112%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000000000434919705,2022-03-27

सबसे कम कीमत0.000000000006683807,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

