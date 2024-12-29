FUEL

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

नामFUEL

रैंकNo.726

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,03

बाज़ार में उपलब्ध राशि5.868.297.289,836757

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति10.157.631.337,189873

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.08448034403918755,2024-12-29

सबसे कम कीमत0.00537350714114238,2025-09-05

पब्लिक ब्लॉकचेनFUEL

