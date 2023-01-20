FTN

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

नामFTN

रैंकNo.202

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)13.29%

बाज़ार में उपलब्ध राशि436,261,513

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति880,000,000

सर्कुलेशन रेट0.4362%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.609787964258712,2025-07-27

सबसे कम कीमत0.3849164880140255,2023-01-20

पब्लिक ब्लॉकचेनFTN

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.