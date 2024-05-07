FRBK

FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features.

नामFRBK

रैंकNo.7868

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति500,000,000

कुल आपूर्ति242,250,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.3899163942483835,2024-05-07

सबसे कम कीमत0.000084279869447438,2025-08-16

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

