Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

नामFORTH

रैंकNo.668

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)25.52%

बाज़ार में उपलब्ध राशि14,343,554.15380151

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति15,297,897.14455933

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2021-04-22 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर71.37012372,2021-04-22

सबसे कम कीमत1.8903610185714588,2025-04-05

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

