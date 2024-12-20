FOMO

FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming. Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games.

नामFOMO

रैंकNo.1978

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि99,987,000,000

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति99,987,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.001112507432639462,2024-12-20

सबसे कम कीमत0.000010031977848984,2025-03-23

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

क्षेत्र

सोशल मीडिया

