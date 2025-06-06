FLY

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

नामFLY

रैंकNo.2162

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,31%

बाज़ार में उपलब्ध राशि13 373 469,2607571

अधिकतम आपूर्ति137 500 000

कुल आपूर्ति99 453 712,79807228

सर्कुलेशन रेट0.0972%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.7383235519984418,2025-06-06

सबसे कम कीमत0.07115690910750602,2025-09-10

पब्लिक ब्लॉकचेनSONIC

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.