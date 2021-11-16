FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

नामFLX

रैंकNo.2579

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि193,796

अधिकतम आपूर्ति1,000,000

कुल आपूर्ति999,715

सर्कुलेशन रेट0.1937%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2694.400487426686,2021-11-16

सबसे कम कीमत1.154160395878768,2025-04-09

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

