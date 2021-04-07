FLM

नामFLM

रैंकNo.972

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.28%

बाज़ार में उपलब्ध राशि556,107,162.7713567

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति556,107,162.7713567

सर्कुलेशन रेट0.5561%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.24220201,2021-04-07

सबसे कम कीमत0.013609467044339166,2025-04-17

पब्लिक ब्लॉकचेनNONE

परिचयFlamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.