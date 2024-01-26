FLIX

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

नामFLIX

रैंकNo.1706

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि250,758,585

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति357,242,302

सर्कुलेशन रेट0.2507%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.49346043293993547,2024-01-26

सबसे कम कीमत0.008802316467692745,2025-07-05

पब्लिक ब्लॉकचेनOMNIFLIX

क्षेत्र

सोशल मीडिया

