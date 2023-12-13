FINC

Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

नामFINC

रैंकNo.2319

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.12%

बाज़ार में उपलब्ध राशि48,062,967.55275156

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000

सर्कुलेशन रेट0.4806%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.2996609008756057,2023-12-13

सबसे कम कीमत0.009502418601103327,2025-04-16

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

