FAND

Fandomdao is a new Web 3.0 SocialFi platform for the global fandom of famous and new artists around the world.

नामFAND

रैंकNo.7797

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति5,000,000,000

कुल आपूर्ति5,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.10515984987644081,2024-03-30

सबसे कम कीमत0.00431498284483548,2025-03-15

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयFandomdao is a new Web 3.0 SocialFi platform for the global fandom of famous and new artists around the world.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.