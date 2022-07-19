FANC

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

नामFANC

रैंकNo.1344

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1 447 662 115,75

अधिकतम आपूर्ति2 000 000 000

कुल आपूर्ति2 000 000 000

सर्कुलेशन रेट0.7238%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.399394243120854,2022-07-19

सबसे कम कीमत0.00315495771500025,2025-03-11

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

