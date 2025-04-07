FAIR3

The AI coin advocating for on-chain fairness, led by Wang Xing, has migrated from the SOL chain to the BSC chain.

नामFAIR3

रैंकNo.968

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.12%

बाज़ार में उपलब्ध राशि935,814,213

अधिकतम आपूर्ति935,814,213

कुल आपूर्ति935,814,213

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.044557961562136685,2025-08-04

सबसे कम कीमत0.010376833874808429,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

