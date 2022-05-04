EVMOS

Evmos is a scalable and interoperable Ethereum, built on Proof-of-Stake with fast-finality.

नामEVMOS

रैंकNo.4757

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति785,632,037

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.5631978576814385,2022-05-04

सबसे कम कीमत0.002237141875660863,2025-09-10

पब्लिक ब्लॉकचेनEVMOS

क्षेत्र

सोशल मीडिया

