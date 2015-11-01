ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

नामETC

रैंकNo.39

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0008%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)86.43%

बाज़ार में उपलब्ध राशि153,454,817.9131502

अधिकतम आपूर्ति210,700,000

कुल आपूर्ति210,700,000

सर्कुलेशन रेट0.7283%

जारी करने की तारीख2015-11-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.7523 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर176.15769168,2021-05-06

सबसे कम कीमत0.45244601368904114,2016-07-25

पब्लिक ब्लॉकचेनETC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.