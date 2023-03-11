EQ

Equilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX.

नामEQ

रैंकNo.4406

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति12,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.004245773166431977,2023-03-11

सबसे कम कीमत0.000005668539328994,2025-03-31

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयEquilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.