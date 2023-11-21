EQB

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

नामEQB

रैंकNo.972

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि33,839,586.88986895

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000

सर्कुलेशन रेट0.3383%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.0650397969114989,2024-04-23

सबसे कम कीमत0.010829351961722994,2023-11-21

पब्लिक ब्लॉकचेनARB

परिचयEquilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.