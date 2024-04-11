ENA

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

नामENA

रैंकNo.26

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0014%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)24.57%

बाज़ार में उपलब्ध राशि6,889,062,500

अधिकतम आपूर्ति15,000,000,000

कुल आपूर्ति15,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.4592%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.5169718881109548,2024-04-11

सबसे कम कीमत0.19527090297328784,2024-09-06

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

