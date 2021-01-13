EL

Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

नामEL

रैंकNo.867

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि4,887,444,852.462027

अधिकतम आपूर्ति7,000,000,000

कुल आपूर्ति6,803,300,704.688

सर्कुलेशन रेट0.6982%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.06948144,2021-04-01

सबसे कम कीमत0.00068517,2021-01-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयElysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.