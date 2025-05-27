ELDE

Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

नामELDE

रैंकNo.2049

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.57%

बाज़ार में उपलब्ध राशि135,222,220

अधिकतम आपूर्ति400,000,000

कुल आपूर्ति400,000,000

सर्कुलेशन रेट0.338%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.26436719138705106,2025-05-27

सबसे कम कीमत0.008960882382304993,2025-09-06

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयElderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.