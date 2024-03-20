EGO

Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

नामEGO

रैंकNo.2602

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.03%

बाज़ार में उपलब्ध राशि200,640,190

अधिकतम आपूर्ति323,000,000

कुल आपूर्ति323,000,000

सर्कुलेशन रेट0.6211%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.1315824884726725,2024-03-20

सबसे कम कीमत0.001715549338430604,2025-09-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.