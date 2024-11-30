EDLC

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

नामEDLC

रैंकNo.4734

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति5,516,931,200

कुल आपूर्ति5,516,931,200

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर28.556052078705115,2024-11-30

सबसे कम कीमत0.008241646516933852,2025-01-27

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयEdelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.